Quel extérieur du pied de David Luiz!

Le joueur d'Arsenal nous a fait étalage de toute sa technique avec ce petit extérieur du pied. Délicieux.

Le basketball à dos d'âne

On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Et visiblement on ne lui fait pas jouer au basket non plus. Là où les chevaux semblent se prêter de bonne grâce à la pratique du polo, le cousin à longues oreilles, lui, semble plus réticent à servir de monture. Vivement qu'on reprenne les choses un peu plus sérieuses.

Fabio Wibmer et sa définition du homeoffice

Le cycliste autrichien a sorti un joli film sur son confiement un rien spécial. Ingéieux, le spécialiste de street trial nous a fait passer un bien bon moment.

Le basketball, c'est la vie

Avouez qu'on aimerait tous avoir la même forme à 96 ans?

Getting buckets at age 96. Ball is life ??



(via randy.harris/FB) pic.twitter.com/Mi52Tnj72Q — Bleacher Report (@BleacherReport) May 7, 2020

NE FAITES PAS LA MÊME CHOSE A LA MAISON!

Rien qu'à regarder cette vidéo de Lonzo Ball, il y a de quoi se choper un lumbago. Le meneur de jeu des New Orleans Pelicans montre qu'il a bien travaillé sa musculature durant la puase. Tant mieux. Mais la prochaine fois, il faut aussi apprendre à mieux se tenir, sous peine de ne plus être capable de marcher bien avant ses 96 ans.