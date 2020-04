Au début des années 2000, la gymnaste Verona van de Leur était l’étoile montante de la discipline aux Pays-Bas. Elue sportive de l’année en 2002, un avenir doré lui semblait promis. Avant que tout ne s’effondre: huit ans après son élection de meilleure athlète de son pays et d’innombrables médailles remportées dans des compétitions de gymnastique artistique, Verona van de Leur passera 72 jours en prison pour avoir fait chanter un couple et tenté de leur extorquer de l’argent. Avant d’être incarcérée, elle aura passé deux années sans domicile fixe et à voler dans les magasins.

Après sa sortie de prison, c’est dans le monde de l’industrie pornographique que la Hollandaise tentera sa chance. «Mais seulement avec mon copain, sinon je ne l’aurais jamais fait», a-t-elle précisé dans les colonnes du «Sun», à l’occasion de la sortie de son autobiographie intitulée «Simply Verona». Un ouvrage dans lequel elle revient sur ses années de galère et où elle admet avoir eu de la peine à gérer sa notoriété en tant que sportive d’élite. «Lorsque tu es la meilleure dans ton pays, tout le monde veut quelque chose de toi», a-t-elle confié dans les colonnes du quotidien britannique.

Trompée par ses parents

Selon l’ancienne gymnaste, le point de rupture proviendrait de sa relation avec ses parents, qui auraient profité de la confiance qu’elle avait placée en eux pour s’approprier ses gains. «Ils étaient attirés par l’argent, alors que l’argent n’était pas si important pour moi.» En 2008, la gymnaste met un terme à sa carrière et porte plainte contre ses parents. Si une bonne partie de l’argent lui a été restitué après un passage devant les tribunaux, elle ne tarde pas à épuiser ses réserves avant de sombrer dans la délinquance puis de se lancer dans une carrière dans le monde du X.

