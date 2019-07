C'était une des figures du journalisme sportif romand. Roger Félix est décédé à l'âge de 82 ans, révèle le «Journal de Morges», hebdomadaire pour lequel il avait livré ses derniers textes.

Après avoir été journaliste de presse écrite, à la «Feuille d'Avis de Lausanne» puis à «24 Heures», Roger Félix était entre à la rédaction sportive de la Télévision Suisse Romande (TSR) en 1972.

Spécialiste de football, il a couvert les plus grands événements sportifs de la planète, et notamment des Jeux olympiques. Roger Félix était aussi un amoureux des chevaux et un passionné de hippisme.

Il avait une manière particulière de commenter l'actualité sportive, en y mêlant une certaine forme de poésie.