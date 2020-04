1. Nole et Jelena répondent présents

Novak Djokovic et sa femme Jelena ont été les premiers vendredi à répondre au défi lancé jeudi par Andy Murray et sa femme Kim: soit réussir 100 passes au tennis. Sur Twitter, l’Écossais avait défié Roger et Mirka. On attend les images... En attendant, régalez-vous avec celles de la famille Djokovic qui assure jusqu'au point final... dans la poche.

2. Le bon son de Bailey

A l'instar de millions de jeunes, l'attaquant jamaïcain du Bayer Leverkusen, Leon Bailey, n'a pu résister à l'envie de placer une petite chorégraphie improvisée sur un son qu'il a aimé. Et ça le fait.

Which new hobbies are you picking up during the Coronavirus lockdown? ???? pic.twitter.com/glyfg5n4Vr — Bayer 04 Leverkusen (at ????) (@bayer04_en) April 8, 2020

3. Drogba en forme à 42 ans

L'Ivoirien Didier Drogba était un attaquant jamais rassasié. A 42 ans, il semble avoir gardé cette âme de compétiteur. Il a relevé le défi d'abdos de Cristiano Ronaldo. Et il s'en sort plutôt bien. En 45 secondes, le Portugais en a réussis 142.

4. David Luiz se bat lui-même

Dans la catégorie des défis à domicile un peu perchés, celui du Brésilien David Luiz, défenseur à Arsenal, semblait pas mal: feuille, caillou, ciseaux devant un miroir... on touchait au génie. Il faut le laisser sortir un peu, qu'il prenne l'air, qu'il s'aère le cerveau, pensait-on. Mais la chute nous a rassurés...

5. Andri Ragettli inégalable

Parmi les sportifs imaginatifs sur les réseaux, le skieur fresstyle Andri Ragettli est certainement l'un des meilleurs. Ses parcours d'obstacles ont fait sa légende et sa montée d'escalator aux JO de Pyeongchang reste un must. Ce jour, ses sauts au-dessus de rouleaux de PQ sont autant de secondes de bonheur.

Yv. D