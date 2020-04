En 22 ans, Franz Fischer (à gauche ci-dessous) en a vu passer, des sportifs et sportives. Des centaines d'athlètes de toutes les disciplines et de tous les horizons. C’est l’un des hommes de l’ombre du succès du sport suisse qui vient de prendre sa retraite et de quitter Macolin, à 65 ans.

Depuis 2004, date à partir de laquelle les sportifs d’élite se sont détachés de leur fonction militaire pour devenir des soldats de sport, Franz Fischer a très précisément côtoyé 779 athlètes (dont 88 femmes) venus suivre une formation sportive sur les hauteurs de Bienne. Dix médailles d'or olympique, cinq d'argent et deux de bronze ont été gagnées par ses anciens protégés. L’occasion d’évoquer avec cet ancien entraîneur d’aviron, qui a commencé son aventure à l’Office fédéral du sport en 1998, des souvenirs et anecdotes du sport d’élite à l’armée suisse.

Commençons par le cliché qui colle à la peau des Romands. «Peut-être que les jeunes sportifs romands sont un peu moins sérieux, sourit Franz Fischer au bout du téléphone. Mais ils se mettent très rapidement à niveau et comprennent ce que représente le sport d’élite.»

De ses années sur les hauteurs de Bienne, le tout récent retraité a été marqué par le spécialiste d'aviron vaudois Barnabé Delarze. «C’était le plus jeune de son école de recrues. Les sportifs d’élite logeaient à la caserne de Lyss et faisaient l’aller-retour dans la journée à Macolin. Un soir, Barnabé a chuté à vélo à Bienne, heureusement sans conséquences. Je pense qu’il devait être fatigué, car c’était l’un des plus assidus que j’ai pu observer en salle de force. Aujourd’hui, ça ne m'étonne pas qu'il soit devenu une machine!»

Von Bergen, le grand frère

À Macolin, l’ancien défenseur international Steve von Bergen a joué le rôle de grand frère pour les jeunes footballeurs lors de ses cours de répétition. «Il sensibilisait les jeunes recrues à ne pas céder trop vite aux sirènes de l’étranger, partageant ses propres expériences en Allemagne et en Italie, précise Franz Fischer. C’est aussi le rôle du sport d’élite à l’armée, où les soldats sont encadrés et ont notamment des cours pour gérer les sollicitations médiatiques, par exemple.»

Franz Fischer se souvient particulièrement du footballeur Denis Zakaria, qu’il a vu progresser physiquement et se développer comme sportif à Macolin. Mais aussi exploser sur le marché des transferts, de Servette à YB, puis au Borussia Mönchengladbach, où sa cote a décollé en peu de temps. «Au terme de son école de recrues, il valait près de 12 millions de francs. C’est presque impossible de comprendre cela pour un jeune. Mais Denis était un soldat et un jeune homme au comportement exemplaire. Il a toujours gardé les pieds sur terre et sa maturité était impressionnante.»

Parmi les nombreux athlètes qui ont défilé sous les drapeaux, certains ont profité des installations pour se refaire une santé. C’est le cas par exemple de Justin Murisier, dont l’école de recrues a été spécialement déplacée à l’hiver 2012 pour sa rééducation, suite à l’une de ses blessures au genou. «Il a fait 18 semaines de préparation individuelle, se souvient son ancien mentor à l’armée. C’était un gros travailleur qui donnait tout pour revenir.»

«On trouverait une solution pour Federer»

D’autres, comme la snowboardeuse Patrizia Kummer, ont débarqué à l’école de recrues sans réelle structure. «Elle a pu trouver un préparateur physique et bénéficier d’un environnement sportif professionnel à Macolin, se réjouit Franz Fischer. Cela a contribué à la conquête de son titre olympique à Sotchi en 2014.»

Besten Dank für die grenzenlose Unterstützung.

Danke Franz https://t.co/Lc7bJQ2lO8 — Leonardo Genoni (@LeonardoGenoni) April 12, 2020

Lors de l’annonce de sa retraite mi-avril, Franz Fischer a reçu de nombreux messages de sportifs suisses. «J’allais aussi les voir en compétition lorsque je le pouvais, l’aspect social a toujours été l’une de mes priorités», confie l’ancien entraîneur de l’OFSPO. Un regret? «Celui de ne pas avoir pu avoir dans nos rangs Roger Federer, répond l’intéressé. Aujourd’hui, on trouverait clairement une solution. On me demande encore souvent comment il est possible que l’un des plus grands sportifs de l’histoire ait été déclaré inapte au service militaire...»

Legend. Eine der wichtigsten Personen überhaupt in der Förderung und Kultivierung der Spitzensport-Landschaft Schweiz. Danke Franz! https://t.co/sVGdE9RC8O — Marc Gisin (@marcgisin) April 12, 2020

De son aventure à l’Office fédéral du sport, Franz Fischer retire également des satisfactions personnelles. «Venant de l’aviron, j’étais d’abord sceptique par rapport aux curleurs. En les côtoyant, je me suis rendu compte que d’autres critères entraient en ligne de compte, comme une énorme force mentale, détaille-t-il. Chaque discipline a ses exigences.»

Le retraité va désormais revenir à son premier amour. En aviron, il va se consacrer à la planification globale, et à long terme de la carrière de jeunes athlètes, mais aussi accompagner des sportifs plus âgés dans leur reconversion professionnelle.

Sylvain Bolt