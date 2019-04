L'air du Colorado était devenu irrespirable au Pepsi Center. Trois partout dans la série, 88-86 en faveur de Denver dans sa salle à 30 secondes de la sirène. C'est le moment qu'a choisi Jamal Murray - 23 points dont 16 après la pause - pour envoyer un joli tir en cloche sur une jambe et sceller le game 7 et la série face à San Antonio.

Jamal Murray with the CLUTCH RUNNER to propel the @nuggets in Game 7! #MileHighBasketball #NBAPlayoffs pic.twitter.com/2wDVvdKK8l

Dans une ambiance électrique, les Nuggets, portés par Nikola Jokic (21 points, 15 rebonds, 10 passes) ont pris le meilleur départ (+13 à la pause) et contenu les Spurs à 22,2% au tir (dont 10% à trois points) en première mi-temps. L'équipe texane de l'emblématique Gregg Popovich s'est battue jusqu'au bout mais est éliminée au 1er des play-off pour la deuxième année de suite. Une première depuis 1996.

«C'est étrange, je suis vraiment content pour Denver qui mérite sa qualification», a assuré le coach des Spurs. Avant d'en découdre avec le Portland de Damian Lillard pour une série très ouverte en demi-finales, les Nuggets peuvent se féliciter d'avoir remporté une série de play-off pour la première fois depuis la saison 2008-2009. Carmelo Anthony était alors un jeune joueur en devenir. Une autre époque.

Nikola Jokic (21 PTS, 15 REB, 10 AST) notches the GAME 7 triple-double and joins LeBron James and Magic Johnson as the only players in @NBAHistory to record multiple triple-doubles in their first career #NBAPlayoffs! #MileHighBasketball pic.twitter.com/NveMFzGs3S