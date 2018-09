Un tireur suisse aveugle, âgé de 38 ans, a été suspendu à vie pour tentative d'usage et trafic de produits dopants, a annoncé mercredi le Comité national olympique suisse. Le sportif amateur, dont l'identité n'a pas été révélée, a commis trois infractions entre 2012 et 2016 et a été suspendu à vie par la chambre disciplinaire, a indiqué Swiss Olympic, précisant que trois infractions commises en l'espace de dix ans entraînent une suspension définitive.

Sur la base de communications du service des douanes, la Fondation Antidopage Suisse a mené plusieurs procédures administratives.

Les investigations ont alors révélé que l'athlète «avait proposé à la vente sur son site internet, parfois avec succès, des produits dopants interdits».

Des produits à disposition sur Internet

L'homme proposait de la testostérone ainsi que des stéroïdes anabolisants comme la méthandiénone et le stanozolol, des hormones de croissance ou d'autres produits détournés de leur usage comme le tamoxifène, utilisé par les adeptes de la musculation. La suspension du tireur aveugle est effective depuis le 21 juin 2017 et s'applique «à tous les sports», précise Swiss Olympic.

L'athlète qui a «indirectement admis avoir vendu divers produits» a également été condamné à une amende et à verser un dédommagement à Swiss Olympic, pour un montant total de 4'750 francs. (afp/nxp)