Sheila Pereira a disputé le semi-marathon de Worcester, voici plusieurs semaines. Mais elle n'a croisé aucun(e) autre concurrent(e) sur le tracé. Elle n'a pas non plus aperçu d'organisateur ou de bénévole qui puisse la ravitailler sur le parcours. Et c'est bien normal, puisqu'elle était elle-même à la fois organisatrice et seule participante.

Et pour quelle raison? Simplement parce qu'elle a confondu deux localités au même nom! En découvrant sur internet la tenue du semi-marathon de Worcester, cette habitante de Shrewsbury, dans le Massachusetts, à l'ouest de Boston (USA), pensait qu'il s'agissait de la localité située à une dizaine de kilomètres de chez elle. En réalité, il s'agissait de Worcester, ville du centre-ouest de Angleterre, par ailleurs non loin d'une bourgade appelée... Shrewsbury!

Plutôt que de prendre l'avion pour couvrir les quelques 5100km jusqu'au lieu du départ, la femme âgée de 42 ans a décidé de courir dans sa région, en dessinant un tracé de 21,097 km. Le jour de la course, le 15 septembre dernier, elle s'est donc élancée en solo pour boucler son circuit après 2h05' d'efforts.

Après avoir contacté les organisateurs de la manifestation britannique pour leur conter son aventure, ceux-ci ont envoyé à Sheila Pereira un t-shirt et une médaille offerts à tous les participants! Elle a également été invitée à la prochaine édition, l'an prochain. Mais pour courir au Royaume-Uni, cette fois.