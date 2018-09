Ana Carrasco entrée dans l’histoire de la vitesse. La jeune femme de 21 ans est devenue la première femme à remporter un titre de championne du monde de motocyclisme après sa 13e place lors de l’ultime rendez-vous du Supersport 300 à Magny-Cours.

Une place suffisante pour devancer son principal adversaire Mika Pérez d’un tout petit point au classement final du championnat. Cette année, Carrasco a enregistré trois victoires en Supersport 300, deux poles et quatre meilleurs tours en course. La Murciane n'a plus réussi à entrer dans le Top 10 en fin de saison, mais elle a finalement arraché cette 13e place décisive, lors du dernier tour de l'ultime grand prix de la saison.

Elle a dédié son titre à son compatriote et grand ami Luis Salom, victime d'un accident mortel en 2016..

She’s done it!! What a woman!! Huge congratulations on becoming a WORLD CHAMPION Ana Carrasco This is the best and most powerful news ever! #history Woman on a Motorcycle ????????????????????????????????????????? https://t.co/FiK2dtTJJf