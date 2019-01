L'entourage et les supporters de Fleury, en France, en sont encore tout retournés... L'internationale suédoise Louise Sand, qui évolue dans cette équipe professionnelle de l'Essone, vient en effet d'annoncer sa retraite sportive à l'âge de 26 ans. «Pour se concentrer sur une nouvelle vie», si l'on en croit le communiqué officiel du club.

L'attaquante a confessé, dans un tweet, avoir entamé un processus juridique pour faire reconnaître sa dysphorie de genre. En d'autres termes, son inadéquation entre le sexe qui lui a été donnée à la naissance et son identité de genre.

«Depuis quelques temps, je vais très mal et j'ai toujours su pourquoi: je suis née dans le mauvais corps. Je ne veux plus porter la haine de moi-même, ce malaise à l'intérieur de mon corps et à cause de mon corps», a-t-elle écrit.

»Pourquoi je suis ainsi?«

Celle qui veut désormais se faire appeler Loui s'apprête donc à suivre un traitement hormonal en espérant obtenir le diagnostic de dysphorie de genre, nécessaire pour changer de sexe juridiquement en Suède, précise »Le Monde«.

«Pourquoi je suis ainsi? Adoptée, de peau noire, lesbienne, et désormais trans?», s'est encore interrogée la Scandinave d'origine sri lankaise, en couple dans la vie avec sa compatriote Emma Berglund, footballeuse professionnelle au Paris Saint-Germain.

Reste que la trajectoire peu commune de Loui(se) Sand a ému toute la Suède et même pris une tournure politique. Annika Strandhall, la ministre des Sports, a salué le »courage« de la joueuse et l'»importance« de son combat. (nxp)