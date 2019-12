Massimiliano Giaccardi a failli réussir son coup. Le coach vaudois a réussi à remobiliser ses troupes lors du long déplacement en Bosnie-Herzégovine. Battu 3 sets à 1 en une heure et 46 minutes mercredi dernier à domicile, le Lausanne Université Club a paru transfiguré lors de la partie retour. Mardi, les spectateurs de la Sportska Dvorana Magnet de Brcko n’ont, en effet, pas reconnu leurs joueurs et c’est bien le LUC qui s’est imposé 3-0. Mais les règles du volley européen sont telles que ça n’a pas suffi.

Les Vaudois ont remporté de haute lutte le premier set 25-21 en 27 minutes. Ça a été encore plus serré lors de la deuxième manche, arrachée 25-23 en deux minutes de moins. La troisième levée glanée 25-16 par le Lausanne UC n’avait plus grand intérêt, puisque tout ce petit monde était déjà assuré de se jouer le ticket pour la suite de la compétition au set en or.

Si les Bosniens avaient lâché l’affaire sur la fin de partie, ils en avaient profité pour en garder sous le capot pour cette manche décisive et faire dérailler la machine vaudoise pourtant lancée à pleine vitesse. Le LUC s’est détaché et a mené 8-9, puis 9-11 dans cette manche décisive, avant de connaître un trou d’air coupable (13-11) et de finir par courber l’échine 15-13. Fin de l’aventure abrupte.