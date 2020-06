Le quotidien sportif «Marca» a décidé, en cette période d'interruption des compétitions sportives, d'établir son Top-10 des plus grands champions du XXIe siècle. En cette année 2020, alors que nous en sommes au cinquième du siècle, les prétendants au sacre sont nombreux.

Le résultat final n'est pourtant pas - forcément - attendu.

D'abord, le grand vainqueur n'est pas espagnol. Il ne s'agit pas donc de Rafael Nadal. Il ne joue d'ailleurs pas au tennis. Exit Roger Federer.

L'histoire du foot espagnol ayant été marquée par les exploits à répétition de Lionel Messi (FC Barcelone) et de Cristiano Ronaldo (ex-Real Madrid) durant cette double décennie, s'agit-il de l'un d'entre eux? Non plus.

Alors, tout devient évident. Il ne peut s'agir que du sprinter jamaïcain Usain Bolt, «triple triple» champion olympique en 2008, 2012 et 2016 - avant qu'on ne lui retire la médaille d'or du relais 4x100m de Pékin, en raison du contrôle positif de son compatriote Nesta Carter. Mais non, encore une fois, ce n'est pas lui.

Alors qui? On vous laisse le découvrir le Top-10 au travers de notre galerie ci-dessus, du dixième au premier.

Et on vous fournit un indice: le grand vainqueur de ce palmarès a récolté 28 médailles olympiques, dont 23 d'or, entre 2004 et 2016. Comme il est à ce titre le sportif le plus titré de l'histoire des JO, on ne peut pas franchement dire que son titre soit usurpé...

