Yves Mittaz n’y va pas par quatre chemins, au moment de tirer un premier bilan. «C’est une édition exceptionnelle. Et ce sera l’une des plus belles si ce n’est la plus belle selon l’identité du vainqueur.» En réalité, le directeur de l’Omega European Masters ne rêve que d’une chose: voir Rory McIlroy enfiler la veste rouge du champion dimanche en fin d’après-midi. «Ce serait la cerise sur le gâteau.» Un gâteau déjà succulent; avec un record de fréquentation à l’horizon.

La présence du No 2 mondial y est évidemment pour beaucoup, voire tout. Mais, à l’heure de se projeter sur le futur, il convient de prendre conscience d’une autre réalité: sauf énorme surprise, la superstar nord-irlandaise - comme l’Anglais Tommy Fleetwood - ne sera pas de la partie en 2020, année surchargée par les Jeux olympiques de Tokyo et la Ryder Cup. Saison durant laquelle l’Omega European Masters, au contraire de cette semaine, se disputera en même temps que le Tour Championship, la finale du circuit américain (27 au 30 août).

Décompression en perspective? «Je dis toujours que la star, ce doit être le tournoi. C’est clair que c’est une année spéciale, concède Yves Mittaz. Mais on en a connues d’autres à l’époque, quand Ballesteros ou Faldo nous avaient fait l’honneur de nous rejoindre. Les gens vont revenir, comme ils sont revenus par le passé. Ce genre d’éditions sont bénéfiques pour l’avenir, même si on sait que l’affluence sera inférieur sans Rory.»