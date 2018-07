Triple championne d'Europe de karaté, puis championne de de wakesurf, la Valaisanne Fanny Clavien, qui s'est mise au body-building il y a deux ans, a été sacrée Miss Univers IBFA, dimanche soir à Sapri (Italie).

Sur son profil Instagram, elle a publié une vidéo du podium et elle a évidemment commenté sa performance. «Deux ans d’efforts, de travail acharné et de persévérance, écrit-elle. Je n’ai pas seulement gagné le titre de Miss Univers IBFA, j’ai surtout été au bout de l’aventure la plus difficile que j’ai faite de toute ma vie.»

Image: Instagram @fanny_clavien.

Il faut en effet savoir que Fanny Clavien s'est astreinte à une diète intense de douze semaines avant la compétition. Elle s'apprête ce lundi soir à repasser devant un jury, pour le titre de Miss Europe cette fois. Et en septembre, elle participera à Miss Olympia amateur, à Las Vegas.

Elle écrit encore sur Instagram: «Je rentre avec une première place, mais ce qui me rend le plus fière est le physique que j’ai présenté ce soir, et les compliments reçus de grands noms du body présents!»

Vous pouvez voir ici à quoi ont ressemblé les dernières minutes de Fanny Clavien avant que la Valaisanne ne monte sur la scène.

