Après la déconvenue de l'acte II, durant lequel la formation entraînée par Vedran Bosnic avait été humiliée 92-72 à St-Léonard, peu de monde imaginait que Genève avait encore son mot à dire dans cette finale.

C'était toutefois sans compter sur l'orgueil des Lions. Et sur leur volonté de rester les patrons dans leur salle du Pommier, d'où ils étaient exilés depuis quatre matches, les deux derniers des demi-finales contre Lugano et les deux premiers de la finale.

Autrement plus agressifs et adroits que lors des deux matches précédents, les Genevois ont pris les devants dès le début de la partie. C'est toutefois dans le deuxième quart-temps qu'ils ont creusé l'écart, emmené par un étonnant Thomas Kalemba-Massamba, auteur de trois tirs primés quasiment consécutifs.

Le meneur suédois, pourtant pas réputé pour être un grand shooteur, a continué son festival dans la seconde partie du match, pour boucler la rencontre avec 17 points. Marquis Addison, auteur d'un triple double (21 points, 10 rebonds, 13 assists), a aussi pesé sur la partie. Tout comme le pivot Arnaud Cotture, très bon en défense en limitant Babacar Touré, le topscorer d'Olympic, à 10 points.

Côté fribourgeois, il a fallu attendre l'ultime quart-temps pour voir les hommes de Petar Aleksic relever la tête. Revenu à six points à deux minutes de la fin de la partie, Olympic n'a toutefois pas pu recoller au score et réussir ce qui aurait été un hold-up au vu du déroulement du match.

Non content de relancer la finale, Genève a aussi mis fin à l'invincibilité de Fribourg. Les vainqueurs de la Coupe de Suisse et de la Coupe de la Ligue n'avaient plus perdu la moindre rencontre depuis le 3 février dernier, avec une défaite 99-95 après prolongation au... Pommier.

L'acte IV de la finale est programmé mardi, toujours en terre genevoise. Reste à savoir si les Lions pourront afficher le même niveau que samedi soir, et si Olympic parviendra à retrouver son statut de favori. (ats/nxp)