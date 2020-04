1. Stan Wawrinka et le barbecue

Confiné chez lui dans le canton de Vaud, Stan Wawrinka se maintient en forme si l'on en juge ses publications sur les réseaux sociaux. Mais cela n'empêche pas le Vaudois de tout juste 35 ans de décompresser le week-end. Et «Stanimal» nous a offert lundi une vidéo de ses exploits culinaires. Rien à dire, il gère le barbecue comme un chef..

2. Le fils de Giovanni Marti régale

Responsable des relations avec les médias à la FIFA, Giovanni Marti, qui est aussi un ancien porte-parole du FC Zurich et un ex-coach adjoint des Zurich Lions, a profité de la journée ensoleillé de lundi pour nous faire partager les talents de son fils. Et pour lui, le futur du hockey suisse est sous nos yeux. D'accord?

3. Mesurez-vous à «CR7»!

La légende dit que Cristiano Ronaldo a bâti son physique hors du commun grâce à 1000 abdos par jour. Confiné chez lui à Madère, la superstar portugaise a lancé un challenge à tous ses abonnés. L'objectif? Faire un maximum de répétitions en 45 secondes. Sans forcer, et le sourire aux lèvres, l'attaquant de la Juventus a fait 142. Et vous?

4. Les filles sortent les pointes

Pas sûr qu'elles voient une piste d'athlétisme en compétition cette année. Alors les filles de Swiss Athletics, les Romandes Léa Sprunger et Sarah Atcho en tête, ont pris part à une petite vidéo pour interagir ensemble, histoire de montrer que ce beau monde est unis, même depuis la maison.

??????????????? In casa ci si annoia? Ditelo alle ragazze dell'atletica, tra cui la ticinese Ajla Del Ponte, che hanno trovato un modo divertente per interagire, sempre stando a casa#coronavirus @SwissAthletics pic.twitter.com/2EY593QBTa — Sport RSI (@RSIsport) April 5, 2020

5. O'Reilly travaille en famille

Ça, c'est «so cute». Ryan O'Reilly, centre des Blues de Saint-Louis, est à l'arrêt, comme tous les joueurs de NHL. Mais comme il faut bien rester en forme au cas où, le Canadien de 29 ans a intégré son fils à son entraînement. Et c'est le grand-papa de Jamison qui a tout mis sur les réseaux sociaux.

His dream to play for the blues like his daddy Ryan O’Reilly starting to work out early like his daddy a machine! Go Snook go Jamison! pic.twitter.com/fyfCGud797 — Brian O'Reilly (@coachbri1) April 3, 2020

Bonus: qui est assez courageux pour tenter ça?