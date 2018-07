Dans un aéroport, golfeur professionnel ou non, chacun est logé à la même enseigne. Graeme McDowell vient d'en faire la douloureuse expérience, victime de la même mésaventure que des milliers d'autres voyageurs «ordinaires».

Le Nord-Irlandais a transité de Paris à Manchester ce week-end en vue de participer au British Open, compétition qui lui tenait particulièrement à coeur. S'il a bien atteint la cité mancunienne sans embûches, ses clubs - eux - n'ont pas suivi... La compagnie Air France les a en effet égarés.

Le joueur classé à la 175e place mondiale a donc tenté d’attirer l’attention du transporteur via Twitter:

Need assistance from @airfrance. Flew into Manchester last night from CDG and my golf clubs are untraceable. I have a 36 qualifier tomorrow for @TheOpen and really need my bag. Thanks in advance. #help — Graeme McDowell (@Graeme_McDowell) 2 juillet 2018

Plusieurs heures plus tard, McDowell a élevé la voix et critiqué ouvertement Air France. L'aéroport de Paris Charles-De-Gaulle en a également pris pour son grade. Il s’est plaint de n’avoir pas eu de signe de vie de la compagnie et redoutait de manquer la phase qualificative du British Open. Son deuxième Tweet:

Clubs still not on way from Paris. Established that they are in the black hole known as CDG. @airfrance and @AirFranceUK have been very quiet on Twitter lately so no communication. Looking doubtful I will participate tomorrow @TheOpen qualifier. — Graeme McDowell (@Graeme_McDowell) 2 juillet 2018

Le golfeur a finalement dû accepter... l'inacceptable: déclarer forfait. Son dernier Tweet:

I have officially withdrawn from @TheOpen qualifying tomorrow at St Anne’s Old Links. I cannot give 100% without my own equipment which has been mishandled by @AirFrance and must turn my attention to @DDFIrishOpen this weekend. Thanks for all the support. — Graeme McDowell (@Graeme_McDowell) 2 juillet 2018

(nxp)