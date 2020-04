Beau geste de Georgina Garcia

La danse de la tenniswoman espagnole Geogina Garcia peut paraître un peu gênante, mais la 74e joueuse mondiale a publié cette «casserole» pour rapporter de l'argent à une association qui vient en aide aux athlètes souffrant de déficiences intellectuelles. On adore.

Goalies en liberté

Les gardiens sont étranges, un peu plus en hockey d'ailleurs. Preuve en est cette vidéo de goalies qui ont décidé de sortir de leur enceinte. Au moins, ils ont enlevé leurs patins.

Auston Matthews fait fort

L'attaquant des Mapple Leafs de Toronto Auston Matthews semble avoir trouvé une activité pour le confinement. Il joue au basket avec un pote, sur les trois étages de sa villa, avec arrivée dans une piscine et un dunk. Faut juste avoir le matériel...

Rodrygo joue avec son père

Le jeune Brésilien du Real Madrid Rodrygo (19 ans), passe son confinement en famille. Et pour tromper l'ennui, lui et son père font des passes... par dessus la piscine et le grillage. Facile!