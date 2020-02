Selon le média américain «Entertainment Tonight» (ET), Kobe Bryant et sa fille Gianna ont été enterrés au cours d'une cérémonie privée qui a eu lieu vendredi passé, deux semaines après l'accident d'hélicoptère qui leur a été fatal ainsi qu'aux sept autres passagers.

Koby et Gianna, fauchés à respectivement 41 ans et 13 ans, reposent désormais au Parc mémorial et mortuaire de Pacific View, à Corona del Mar, un cimetière situé une quarantaine de kilomètres au sud du centre de Los Angeles et qui surplombe Newport. Ils ont pour voisin, notamment, un certain John Wayne, légende du cinéma américain.

«Vanessa (ndlr: épouse de Kobe et maman de Gianna) et sa famille voulaient un service privé pour pleurer leur perte, a indiqué une source à «ET». La cérémonie a été extrêmement difficile pour tout le monde, car il leur est encore difficile de comprendre qu'ils ont perdu deux belles âmes.»

L'ancienne star des Lakers laisse derrière lui sa femme Vanessa et leurs trois autres filles, Natalia (17 ans), Bianka (3 ans) et Capri (7 mois).

En plus de ces funérailles privées, une cérémonie mémoriale publique sera organisée le 24 février prochain au Staples Center de Los Angeles, où Bryant a effectué toute sa carrière.

Le 24 février, donc le 24 du 2 de l'année 20. «24» comme le numéro que portait Kobe Bryant depuis 2006, «2» comme celui que Gianna arborait dans son club de basket des Huskies où elle était destinée à une belle carrière, enfin «20» comme le nombre d'années durant lesquelles Kobe a porté le maillot des Lakers.

L'épouse de Kobe a d'ailleurs posté mardi sur Instagram une publication dans laquelle elle explique à quel point elle n'arrive pas à accepter la disparition de son mari et de sa fille. «J’ai hésité à exprimer mes sentiments par des mots, écrit-elle. Mon cerveau refuse d'accepter que Kobe et Gigi soient partis. Je ne peux pas admettre (le fait qu'ils soient morts) les deux en même temps. J'essaie de travailler sur le fait que Kobe soit parti, mais mon corps refuse d'accepter que ma Gigi ne reviendra plus jamais. Cela sonne faux. Pourquoi devrais-je être capable de me réveiller un jour de plus, quand ma fille chérie n'est plus à même d'en avoir l'opportunité? Je suis tellement en colère. Elle avait tellement à vivre. Mais je me rends compte que je dois être forte, et présente pour mes 3 filles. Je ne suis pas avec Kobe et Gianna, mais heureusement je suis là avec Nataia, Bianka et Capri. Je sais que ce que je ressens est normal. Cela fait partie du processus de deuil. Je voulais juste le partager (...). Dieu, ce que je peux souhaiter qu'ils soient ici et que ce cauchemar soit terminé!»

Vanessa Bryant a accompagné sa publication d'une vidéo où on voit sa fille Gianna dans ses œuvres sur un parquet de basket.

Sport-Center