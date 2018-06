Jeannine Gmelin n'a pas manqué de démontrer toute sa classe et sa puissance lors de l'épreuve de Coupe du monde de Belgrade. La championne du monde de skiff a devancé sa dauphine de 2''52.

L'ouverture de la Coupe du monde d'aviron ne pouvait pas mieux démarrer pour la Zurichoise de 27 ans qui a relégué ses rivales loin derrière, à commencer par l'Irlandaise Sanita Puspure. Gmelin continue sur les mêmes bases que la saison passée où elle avait enlevé toutes les courses.

«Je me suis extrêmement bien préparée, a expliqué la Zurichoise. Je me suis concentrée sur ma course.» Si la rameuse précise cela, c'est en raison du départ canon de l'Autrichienne Magdalena Lobnig. Après 500 mètres, celle-ci comptait en effet 1''39 d'avance sur Gmelin. Seulement la native d'Uster ne s'est pas affolée et elle a refait son retard lors de la seconde moitié de la course.

Chez les messieurs, Roman Röösli s'est également illustré en prenant la 2e place. Le Lucernois de 24 ans a concédé 77 centièmes au quintuple champion du monde tchèque Ondrej Synek. Röösli a bien terminé puisqu'il est passé au 3e rang à chaque temps intermédiaire. Sa performance est d'autant plus impressionnante qu'il s'alignait pour la première fois en skiff depuis les Championnats du monde 2013.

«Je suis vraiment satisfait de ce résultat, a lâché Röösli. C'est un bon point de départ pour la saison.» Le directeur de la fédération Christian Stofer précise: «C'est extrêmement beau de voir qu'il a pu se battre avec un athlète comme Synek.» A la base, Röösli devait participer au deux de couple avec Barnabé Delarze, mais le Vaudois a des problèmes de dos. A l'aise dans les deux disciplines, Röösli se trouve devant un choix à faire pour les régates de Linz dans trois semaines. «Nous laissons toutes les options ouvertes», a réagi Stofer.

Dans la capitale serbe, deux autres bâteaux suisses se sont hissés en finale A. Patricia Merz et Frédérique Rol ont pris la 5e place en deux de couple poids léger et chez les messieurs, les jeunes Andri Struzina et Julian Müller se sont classés 6e dans la même catégorie. Si l'on ajoute la deuxième place de Michael Schmid la veille en skiff poids léger, le week-end serbe fut bon pour l'aviron helvétique. (ats/nxp)