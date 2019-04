42e Critérium jurassien, deuxième manche du championnat de Suisse des rallyes. Sur le papier, ils étaient trois favoris. Ils disposaient tous les trois de la même Skoda Fabia R5. Le champion en titre, le Tessinois Ivan Ballinari et l’ancien multiple champion, le Neuchâtelois Grégoire Hotz qui se relance dans une saison complète, s’étaient battus à coups de dixièmes lors de l’ouverture du championnat, au Pays du Gier (France), «Balli» battant finalement Hotz de 3,6 secondes.

Le troisième homme, c’était le Prévôtois Michael Burri, le fils de la légende du rallye suisse, Olivier. Vainqueur l’an dernier du Critérium Jurassien, Burri Junior a été le plus rapide dès la première spéciale, entre Vendlincourt et Alle, battant Ballinari de 8 dixièmes et Hotz de 3 secondes.

Mais le gros morceau de cette première soirée était encore à venir, les 29 kilomètres de Courtemautruy – Les Enfers. Et l’enfer était pour Grégoire Hotz: le garagiste neuchâtelois a tapé un talus du côté d’Epauvillers, sans mal pour l’équipage. Ils n’étaient plus que deux, Michael Burri et Ivan Ballinari, séparés d’une douzaine de secondes après ces deux premières spéciales en nocturne, en faveur du Tessinois: «Je n’ai peut-être pas assez attaqué au milieu de l’épreuve, mais nous n’aurons rien à perdre demain samedi», explique Michael Burri.

Le rallye se termine samedi soir, avec deux boucles de deux épreuves de vitesse à couvrir deux fois et la super-spéciale finale, à Saignelégier.

