Le boxeur anglais de 31 ans Scott Westgarth est décédé à l'hôpital, dans la nuit de samedi à dimanche, alors même qu'il venait de s'imposer face à un autre boxeur britannique, Dec Spelman, sur le ring du Dome de Doncaster (Angleterre).

À l'issue d'un combat très rude, Westgarth l'a emporté par décision arbitrale. Après l'affrontement, des spectateurs ont très vite remarqué que Scott Westgarth présentait des blessures à la tête. Ce qui ne l'a pas empêché de donner une interview d'après-combat, aux côtés de son adversaire du soir.

«J'ai trouvé qu'il avait l'air bizarre pendant l'interview, vous pouvez voir sur la photo qu'il a mal a la tête. J'espère que tout ira bien pour lui», a relevé un internaute sur Twitter.

Malheureusement, peu de temps après, l'état du boxeur s'est aggravé. Les autres combats de la soirée ont été annulés et Westgarth a été transporté à l'hôpital, avant de succomber.

Après sa victoire sur Dec Spelman, Scott Westgarth venait d'enregistrer sa septième victoire en dix combats. Sur Twitter, de nombreuses personnalités de la boxe, et notamment son dernier adversaire, lui ont rendu un vibrant hommage.

«Je suis absolument dévasté et je ne trouve plus les mots. Que tous continuent à prier pour la famille de Scott et ses proches. Repose en paix mon ami», s'est ému Dec Spelman.

Absolutely heartbroken and lost for words ail continue to pray for Scott's family and the people close to him rest easy my friend ???? xxx — dec spelman (@dec_spelman) 26 février 2018

Praying @scottwestgarth pulls through devastated is an understatement thoughts and prayers with his family. ???? Xxx — dec spelman (@dec_spelman) 25 février 2018

Just heard it’s Scott Westgarth who won his fight but I thought he looked odd in the interview, you can see in the pic he got pain in his head. Really hope he’s going to be okay ????????#StayStrongScott #Boxing #BiggestFightOfHisLife pic.twitter.com/YA8lWWbR0z — Dom Taylor (@DomPiero9) 24 février 2018

(Le Matin)