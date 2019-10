Jim McIngvale, un businessman américain basé à Houston et spécialisé dans les magasins de meubles, a misé la somme de 3,5 millions de dollars sur une victoire finale des Houston Astros en finale du championnat américain de baseball, la Major League Baseball (MLB).

History has been made at DraftKings at Scarlet Pearl Sportsbook, and we are thankful to be apart of it! Jim 'Mattress Mack' McIngvale from Houston has officially placed his $3.5M bet at Scarlet Pearl on the Astros to win the World Series! #TheNewWayToBet pic.twitter.com/nKPgnIwtQp