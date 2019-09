Voilà un geste qui n'honore en tout cas pas les handballeurs de Pontault-Combault, de retour en Proligue (2e division) après leur relégation. Alors que leurs adversaires de Cesson-Rennes étaient encore en train de les saluer comme il est de coutume avant la première action, chacun serrant alors la main de son vis-à-vis, Bastien Khermouche n'a rien trouvé de mieux que d'aller inscrire un premier but au nez et à la barbe d’une défense médusée! Il y a des cartons rouges qui se perdent, non?

Une méchante entorse à un protocole certes officieux (mais appliqué par tous les joueurs de handball) qui devait aussitôt déclencher une polémique sur les réseaux sociaux. «Combien sur l'échelle du fair-play pour cette action?», relevait même ironiquement le compte officiel de la Proligue.

Afin de tenter d’éteindre l’incendie qui commençait à se propager, le club de Seine et Marne a été obligé de s’excuser. Cherif Hamani s’est ainsi fendu d’un communiqué dans lequel le coach rappelle les valeurs prônées par son club. «Ce qui s’est passé n’est pas dans les valeurs de notre sport ni dans celles de notre club, écrit-il. Pontault prône l’équité, l’humilité, le courage et le fair-play. Lors de cette action, nous avons malheureusement failli à nos valeurs. En aucun cas cela était prémédité.»

Et le signataire du communiqué de se distancier (très sportivement…) du comportement de ses joueurs. «Des initiatives personnelles, sûrement dues à un surplus d’engagement, ont conduit à cette situation.»

Si cette ouverture du score très peu académique a quelque peu fait tiquer les Bretons, ceux-ci se sont finalement imposés 29-24.