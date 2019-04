Incroyable fin de match à Oklahoma City! Les Houston Rockets menaient 111-109 à 9 secondes de la sirène, et James Harden bénéficiait d'un lancer franc pour faire passer l'avance des Rockets à trois points. Mais la star des Rockets, qui avait transformé ses 12 premiers lancers francs, a raté celui-là.

Le Thunder est alors parti en contre, et Paul George (27 points) a inscrit un panier à trois points qui a fait tourner le match en faveur d'Oklahoma (112-111). Il restait... 1''8 de jeu au moment où le ballon est entré dans le panier. Cette victoire permet au Thunder d'éviter la 8e place et de devoir affronter les Golden State Warriors au premier tour des play-off.

Aligné durant plus de 36 minutes, le pivot genevois des Rockets Clint Capela a inscrit 18 points et saisi 10 rebonds.

Charlotte et Detroit au coude à coude

Charlotte et Detroit joueront leur saison et leur place en play-off ce mercredi, lors de la dernière journée de la saison régulière 2018-19, tandis que Miami a perdu mardi tout espoir de se qualifier.

Charlotte a enchaîné une cinquième victoire consécutive en s'imposant sur le parquet de Cleveland (124-97). Les Hornets, portés par Kemba Walker et Jeremy Lamb (23 points chacun), n'ont jamais été inquiétés par les Cavaliers. La franchise de Caroline du Nord, propriété du légendaire Michael Jordan, devra impérativement s'imposer face à Orlando à domicile mercredi pour décrocher le dernier billet pour les play-off.

Charlotte (9e, 39 v-42 d) doit aussi compter sur une défaite de Detroit mercredi au Madison Square Garden face aux Knicks, la plus mauvaise équipe de la saison. Les Pistons se sont faits peur devant leur public. Ils ont compté jusqu'à 22 points de retard face à Memphis, mais ils se sont finalement imposés 100-93. Andre Drummond a marqué 20 points et capté 17 rebonds. Avec cette victoire, Detroit a éliminé Miami de la course aux play-offs.

Le Heat s'est pourtant imposé 122-99 face à Philadelphie, mais ses bilans particuliers face à Charlotte et Detroit lui sont défavorables. Ce match était le dernier à domicile de Dwyane Wade qui mettra mercredi soir un terme à sa carrière, à 37 ans. Le triple champion NBA a marqué 30 points en 35 minutes.

Enfin, le Utah Jazz de Thabo Sefolosha a confirmé sa bonne forme à l'approche des play-off, en s'imposant 118-108 à domicile face aux Denver Nuggets. Le Vaudois, qui a été aligné durant 11'30'', s'est contenté de 2 points et 2 rebonds.

La frayeur de Curry

Enfin, les supporters de Golden State ont retenu leur souffle lorsque leur meneur-vedette Stephen Curry s'est tordu une cheville dès le début d'un match sans enjeu à La Nouvelle-Orléans. Curry a aussitôt regagné les vestiaires. Il n'est pas revenu sur le parquet, mais ses Warriors, double champions en titre et grands favoris à leur propre succession, se sont imposés 112-103.

Steve Kerr s'est voulu rassurant: «Tout va bien, il s'est légèrement tordu la cheville et on n'a pas voulu prendre de risques», a expliqué l'entraîneur de Golden State. Il faudra attendre samedi et le début des play-offs pour savoir s'il s'agit bien d'une fausse alerte. (nxp)