Samedi à New York, le boxeur américain Deontay Wilder (33 ans), champion du monde des lourds (WBC), remettra son titre en jeu contre contre son compatriote Dominic Breazeale. Wilder, qui compte 40 victoires (dont 39 par K.O.) et un match nul dans sa carrière, s'est fait l'auteur de déclarations fracassantes mercredi.

Même si la provocation fait partie du quotidien des boxeurs, Wilder n'y est pas allé par quatre chemins au moment d'évoquer son adversaire. «Sa vie est en jeu durant ce combat, et je le pense vraiment. Je voudrais tuer un adversaire dans ma carrière» a-t-il déclaré devant la presse.

«La boxe est le seul sport où il est possible de tuer son adversaire et être payé à la fin du combat, c'est légal, a poursuivi l'Américain. Pourquoi je ne le ferai pas? Si ça arrive, je ne vais pas m'excuser. C'est un sport brutal. On nous demande pas de se frapper au visage mais on le fait. Et vous pouvez demander à n'importe quel médecin sur terre, il vous dira que votre tête n'est pas faite pour être frappée.»

Deontay Wilder says it's legal in boxing to "kill a man and get paid for it at the same time ... so why not use my right to do so?"



(via @ryansongalia) pic.twitter.com/PvW6FpAfd5