Troisième du GP de Chine, ultime rendez-vous du championnat du monde MXGP qui s’est déroulé aux portes de Shanghai, le Zurichois Jeremy Seewer (Yamaha) s’est assuré le titre de vice-champion du monde de la catégorie reine, derrière le Slovène Tim Gajser (Honda). Quatrième de la première course du jour qu’il a terminé le visage en sang – un caillou projeté par la roue arrière d’un adversaire – et troisième de la seconde manche, Seewer a été impressionnant tout au long de la saison par sa régularité.

Tonus cinquième mais blessé

Le Genevois Arnaud Tonus (Yamaha, également) termine cinquième du mondial, malgré son forfait lors de cette finale. Samedi, lors de la course qualificative du GP de Chine, Arnaud a été victime d’une chute, dont il s’est relevé avec une mini-fracture dans sa main gauche et une contusion pulmonaire. Il a été contraint de déclarer forfait pour les deux courses dominicales et on ne saura qu’à son retour en Europe, en début de semaine, s’il sera en mesure de défendre les couleurs de la Suisse dans deux semaines, lors du Motocross des Nations, le championnat du monde des équipes nationales qui se déroulera à Assen, aux Pays-Bas.