C’est de sa base tessinoise que le quintuple champion du monde (deux titres en 250 cm3, trois en MotoGP) Jorge Lorenzo a confirmé ce matin son retour aux affaires, un peu plus de deux mois après l’annonce de sa retraite. Drapeau suisse en toile de fond, Lorenzo a du même coup dévoilé la troisième information essentielle de Yamaha en cette avant-saison, après la prolongation de deux ans de l’entente avec Viñales (mardi) et l’annonce du passage en 2021 de Quartararo dans le team officiel (mercredi): «Je suis très heureux de rejoindre l’équipe de test Yamaha. J’ai toujours eu l’intention de rester impliqué en MotoGP et de retourner dans le paddock. Je pense que ce nouveau rôle va me convenir. Je connais bien l’équipe et la M1, qui correspond vraiment à mon style de pilotage.»

Dès dimanche en Malaisie

Jorge Lorenzo, dont on sait qu’il avait tenu un rôle essentiel dans le développement de la Yamaha MotoGP – les thuriféraires de Valentino Rossi nous en voudront, mais c’est ainsi – devrait retrouver la piste dès dimanche matin, à Sepang (Malaisie). En effet, alors que les premiers essais officiels MotoGP sont programmés du 7 au 9 février, les équipes de développement, ainsi que les «rookies» seront déjà en action dimanche, lundi et mardi. En engageant Lorenzo – il n’est pas précisé dans le communiqué si, en cas de blessure d’un des titulaires en cours de saison, il pourrait participer à quelques GP -, Yamaha donne un signal fort supplémentaire: le second constructeur japonais veut tout faire pour tenter de déboulonner le binôme Marc Marquez-Honda! A voir...

Jean-Claude Schertenleib