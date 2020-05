Un clavier pulvérisé

Lorsque Josh Hart (25 ans) se met aux jeux vidéo, il prend les choses très à coeur. Le joueur des Pelicans de La Nouvelle-Orléans a littéralement pété un câble et son clavier d'ordinateur, lors d'une partie de Call of Duty. Ce tournoi réunissait d’autres athlètes dont Kyler Murray (Arizona Cardinals), Jarvis Landry (Cleveland Browns) et Donovan Mitchell (Utah Jazz).

“F*CK THIS GAME.”



My boy Josh Hart stomped the hell out of his COD keyboard. ???? pic.twitter.com/oW7G2uBaO7 — SLAM (@SLAMonline) May 3, 2020

Les stars de demain

Les uns après les autres, les joueurs professionnels de tennis reprennent la direction des courts. Il y en a deux qui se contentent pour l'heure de jouer devant leur maison. Mais au vu de ce qu'ils proposent à leur âge, ils pourraient bien faire des étincelles dans quelques années sur le circuit. L'ATP qui a twitté ces images est assez de cet avis.

Plutôt agile le garçon

Tevin Griffey ne lâche rien pendant ce confinement et entend bien être au top de sa forme au moment de la reprise du championnat de football américain. Même si ce n'est pas pour tout de suite, le jeune cornerback d'Orlando s'entraîne à fond et fait preuve d'une belle agilité.

Un travail d'équipe

Johnny Gaudreau, l'ailier des Calgary Flames patine. Le joueur américain n'est pas sur la glace. Il fait actuellement équipe avec son chien Bailey. Une belle complicité et une aide bien venue, surtout en fin de séance.

C.-A. Z.