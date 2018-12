Le phénomène genevois la course sur route a encore frappé ! Julien Wanders (22 ans) a remporté ce dimanche la corrida de Houilles (Yvelines) en 27'25'', améliorant ainsi son propre record d'Europe du 10 km sur route établi en 27'32'' à Durban le 14 octobre dernier.

«Je suis très content d'avoir battu mon propre record, a-t-il confié juste après la course à athle.ch. Je n'ai pas forcément eu la préparation idéale ces dernières semaines, mais j'avais envie de me donner à fond jusqu'à l'épuisement. Je sais courir tout seul, ce n'est plus un problème, donc j'ai fini en solo sans être pénalisé. Dès le 5e kilomètre, les jambes brûlaient un peu. Dans les deux derniers, je me suis démonté pour accélérer, j'entendais que j'étais dans les temps du record.»

"EUROPEAN RECORD 10 KM ROAD - JULIEN WANDERS - 30.12.18" : https://t.co/joDrRdAuQH via @YouTube — Lowan (@LowanYoutube) 30 décembre 2018

(Le Matin)