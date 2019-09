Aux championnats du monde d’athlétisme de Doha (Qat), les séries du 100 m féminin se sont déroulées samedi après-midi. Mujinga Kambundji s’est qualifiée pour les demi-finales en remportant sa série en 11’’17. Elle a ainsi confirmé son bon état de forme et prendra part à la finale programmée dimanche à 20 h 20.

C’est la seule bonne nouvelle helvétique de l’après-midi, puisque la St-Galloise Salomé Kora (11’’48) et la Tessinoise Ajla Del Ponte (11’’36) ont terminé sixième de leur série respective. «Je suis très déçue par ma part. J'espérais faire beaucoup. Je m'en sentais capable. Cette déception doit me servir de motivation pour la suite. Je n'arrive pas à expliquer cette performance. Les sensations étaient très bonnes avant le départ. Malheureusement, cela ne s'est pas retrouvé en course», a commenté Salomé Kora.

Pas qualifiée pour cinq centièmes

Quant à Ajla Del Ponte, elle a manqué la qualification pour seulement cinq centièmes: «J'ai fait un très bon départ. Je sens que je suis à la lutte avec les autres jusqu'à 40 mètres. Ensuite, ça devient compliqué. Etant à l'extérieur, je ne vois pas du tout ce qu'il se passe à côté de moi. J'essaie de m'accrocher, de mettre de la fréquence. Ce n'est que sur la ligne que je vois où j'en suis. Cela n'a pas suffi mais je fais mon meilleur temps de ma seconde partie de saison. La qualification ratée pour cinq centièmes n'est pas plus frustrant que ça. Je sais que j'ai fait de mon mieux. Cette course me donne surtout de la confiance pour le relais du 4x100.»

Toutes les favorites au rendez-vous

Toutes les favorites du 100 m ont répondu présentes. La Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, double championne olympique et triple championne du monde de la discipline a gagné sa course dans un temps très rapide (10.80, -0,2 m/s de vent) malgré un relâchement évident sur le dernier tiers. La Jamaïcaine Elaine Thompson (11’’14), la Britannique Dina Asher-Smith (10’’96), l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou (10’’85) et la Néerlandaise Dafne Schippers (11’’17) ont également remporté leur série. Ugo Curty, Doha