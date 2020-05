Kilian Jornet au sommet

S'il y a bien un gars sur la planète qui doit se sentir mal en étant confiné, c'est Kilian Jornet. Et pourtant, l'alpiniste espagnol, aussi bon en ski-alpinisme, en ultra-trail et en course en montagne, semble avoir trouvé sa voie à domicile.

Robert Lewandowski en mode rappeur

C'est marrant, on imaginait pas Robert Lewandowski danser sur «Rockstar» de DaBaby et Roddy Ricch. L'attaquant polonais du Bayern est toujours aussi surprenant.

Robert Lewandowski is seriously missing football... the TikToks just keep on coming ???????? pic.twitter.com/gaOCevtWYU — ODDSbible (@ODDSbible) May 2, 2020

Sofia Kenin aux anges

La joueuse américaine Sofia Kenin était heureuse et ravie de pouvoir frapper quelques balles au soleil. Ça fait envie...

Blessed and thrilled to be able to hit a few ???? today at training! Hope you guys are safe out there! ???? pic.twitter.com/ZdrKXU9obe — Sofia Kenin (@SofiaKenin) May 2, 2020

Maverick Vinales en a marre

«Je ne peux plus attendre pour sortir», nous dit le pilote MotoGP espagnol Maverick Vinales. Pourtant, lui qui vit à Andorre semble avoir su garder la forme à la maison (voir les abdos) et son environnement n'est pas trop laid...

Artturi Lehkonen nous gruge

L'attaquant finlandais du Canadien de Montréal, Artturi Lehkonen, est un petit comique. Il nous montre la différence entre ce qu'il espérait et la réalité. On s'était fait avoir.