Yves Mittaz, directeur de l'European Masters de golf qui aura lieu en septembre prochain à Crans-Montana, a réussi un superbe coup: il s'est en effet assuré la participation de l'Américain John Daly, talentueux mais fantasque golfeur de 52 ans.

Daly ne se signale pas seulement par ses tenues excentriques sur les greens. Il sait aussi s'illustrer. Son palmarès affiche en effet deux victoires en Grand Chelem (l'US PGA en 1991 et le British Open en 1995), ainsi qu'un succès au Masters PGA d'Augusta (1993).

Cette figure du golf, qui casse tous les codes - marié et divorcé quatre fois, il a subi deux cures de désintoxication et avoue une addiction à l'alcool, au sexe et au jeu - sera donc présent sur le Haut-Plateau du 6 au 9 septembre prochains. Ce qui garantira à l'épreuve valaisanne un retentissement planétaire. (Le Matin)