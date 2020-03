Depuis quelques jours, les athlètes professionnels, contraints de rester chez eux, doivent faire preuve d’inventivité pour se maintenir à flot physiquement. Mais la situation est plus facile à vivre pour certains.

Pour les triathlètes, cela relève du parcours du combattant puisque les piscines publiques ont fermé leurs portes. Un casse-tête que n’a pas manqué de relever Nicola Spirig. Via Facebook et Instagram, la triathlète zurichoise a indiqué être à la recherche d’un bassin privé pour s’entraîner et a donc sollicité l’aide de sa communauté. Son message a été entendu et plusieurs âmes charitables n’ont pas manqué de proposer leur aide. En revanche, rien n'indique pour l'instant qu’elle a trouvé chaussure à son pied.

La championne olympique 2012 prépare actuellement les Jeux olympiques de Tokyo, malgré l’incertitude concernant leur déroulement.

Nicola Spirig peut toujours s’inspirer de Daniela Ryf. La Soleuroise, quadruple vainqueur de l’Ironman d’Hawaii, s’entraîne à la nage depuis… sa baignoire, comme elle l’a dévoilé sur Instagram.