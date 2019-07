L'homme qui «pissait violet»: «T’es un loser»

Les cérémonies officielles des Mondiaux de natation à Gwangju (CdS) se déroulent parfois dans une ambiance de cour de récréation. Avec le controversé nageur chinois Sun Yang, que nombre de ses adversaires renient à cause des soupçons de dopage qui pèsent sur lui, l’heure est aux protestations et aux règlements de compte. Ça avait commencé avec l’Australien Mack Horton dimanche, à la suite du titre mondial décroché par le Chinois sur 400m. Horton avait refusé de monter sur le podium et de poser aux côtés de Sun Yang, ce qui lui a valu autant de bravos de la part d’autres adversaires et de ses supporters que de réprimandes d’autorités et de médias chinois.

British swimmer Duncan Scott has staged his own podium protest against Chinese champion Sun Yang, refusing to stand next to him over doping allegations. #9Today pic.twitter.com/NNWpzjzdrx — The Today Show (@TheTodayShow) July 23, 2019

Mardi, c’est le Britannique Duncan Scott qui a pris le relais, refusant lui aussi de serrer la main du nouveau champion du monde du 200m. Ce qui a eu pour conséquence de fâcher le nageur asiatique. Sous l’œil de la caméra, il a gesticulé et crié sur le podium, avant de narguant Scott, qui a pris la médaille de bronze dans cette épreuve. «T’es un loser, moi je gagne», a taclé l’homme aux 11 titres mondiaux. Son adversaire britannique a répondu par un simple petit sourire entendu. Quelques heures plus tard, la Fédération internationale (FINA) a réagi en avertissant formellement les deux hommes, comme elle l’avait fait pour Mack Horton lors de la première querelle. Toute récidive en matière de comportement jugé déplacé pourrait mener à une amende, puis une exclusion des coupables.

Sun Yang, 27 ans et surnommé «l'homme qui pisse violet» par le nageur français Camille Lacourt aux Jeux olympiques de Rio en 2016, est au cœur d'une affaire de contrôle antidopage des plus théâtrales, au cours duquel sa mère aurait fait détruire à coup de marteau un échantillon de sang en septembre dernier. Il sera prochainement entendu par le Tribunal arbitral du sport (TAS) à ce sujet.