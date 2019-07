Sacré champion du monde sur 200 mètres nage libre mardi à Gwangju (Corée du Sud) après la disqualification du Lituanien Danas Rapsys pour faux-départ, Sun Yang a cette fois décidé de montrer ostensiblement son agacement face aux manifestations d'animosité à son égard.

Après que Mack Morton a refusé de monter sur le podium avec lui dimanche lors de la cérémonie protocolaire du 400 mètres nage libre, c'est cette fois le Britannique Duncan Scott, 3e ex-aequo, qui a refusé de serrer la main de Sun, ce qui a provoqué la colère visible du Chinois.

It's the medal ceremonies you really don't want to miss at the Swimming World Champs #trust #integrity #confidence #sunyang pic.twitter.com/0Fgy5TA0i7

En quittant la cérémonie protocolaire, Sun Yang s'est encore montré particulièrement vindicatif à l'encontre de Scott, qui lui a fait comme si de rien n'était.

Sun Yang gets in bronze medalist Duncan Scott's face after the 200m freestyle medal ceremony (Sun won gold after Lithuanian Danas Rapsys was DQed for a false start). Scott and Sun did not appear to shake hands, and Sun shouted in Scott's direction earlier in the ceremony. pic.twitter.com/0ilhiSorqt