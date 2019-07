Sun Yang aurait tut aussi bien pu s'appeler Sun Yin, tant son nom balance entre le bien et le mal. S'il est un nageur qui enchaîne les coulées en eaux troubles c'est bien lui.

Côté sombre, l'animosité à son égard avait atteint son apogée lors des Jeux olympiques de Rio en 2016. Le nageur français Camille Lacourt avait alors lâché devant les caméras de France Télévisions: «ça me dégoûte de voir des gens qui ont triché sur les podiums: Sun Yang, il pisse violet». De nombreux autres nageurs s'étaient associés à ce coup de gueule, face à l'étonnante tolérance des autorités antidopage à l'égard du triple champion olympique.

Rebelotte ce dimanche: Mack Horton a refusé dimanche de prendre place sur le podium aux côtés du Chinois. L'Australien, battu par Sun Yang lors du 400 mètres nage libre en ouverture des Mondiaux de Gwangju en Corée du Sud, a ainsi décidé de montrer de manière symbolique sa désapprobation. Une attitude qui a passablement fait causer et récolté presque l'unanimité du soutien de ses collègues.

Mack Horton (à gauche) a refusé de monter sur le podium et de poser pour les photographes en compagnie de Sun Yang.

«Mack Horton a bien fait de se positionner, parce que beaucoup de gens pensent comme lui mais ne s'expriment pas forcément. Il en faut qui montrent la voie, comme Lilly King ou Chad Le Clos aussi, salue ainsi Jérémy Stravius, l'un des piliers de l'équipe de France interrogé par l'AFP. Il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. C'est inadmissible de voir un nageur concourir, et gagner encore, alors qu'il a un passé et un présent qui sèment le doute.»

«Je suis super fier de Mack, reprend son coéquipier Mitch Larkin. Toute l'équipe australienne le soutient à 100%. Et je pense que 99% des nageurs le soutiennent, il n'est pas tout seul. Ce qu'il a fait était courageux et culotté, j'ai beaucoup de respect pour lui.»

En cause, le passif sulfureux du nageur de 27 ans. En 2014 déjà, Sun Yang avait été contrôlé positif au trimetazidine et sa suspension de trois mois - au lieu des douze prévues par le règlement - avait été mise sous le tapis par l'administration chinoise avant d'être dévoilée plusieurs mois plus tard, permettant à la star de disputer entre-temps les Jeux asiatiques.

Comme si ça ne suffisait pas, l'homme est actuellement au cœur d'une autre polémique. Au cours d'un contrôle antidopage rocambolesque il aurait détruit à coup de marteau un échantillon de sang en septembre dernier. Non sanctionné par la Fina, pour vice de forme, le nageur chinois doit se présenter devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) en septembre, après que l'Agence mondiale antidopage (AMA) a fait appel. Il risque la suspension à vie comme cela est prévu en cas de récidive.

Autant de polémiques qui ne ternissent en rien sa réputation dans l'Empire du milieu. Bourreau des cœurs, égérie des grandes marques, le premier champion olympique masculin de natation au pays compte 32 millions de followers sur le Weibo, l'un des plus grands réseau sociaux chinois. Il est le seul sportif à figurer dans la liste des 100 célébrités les plus reconnues de Chine, selon le magazine Forbes. Son goût pour les sorties théâtrales font de lui l'idole d'une partie de de la jeunesse chinoise en quête d'émancipation.

Quand en novembre 2013 il explose sa Porsche Cayenne contre un bus alors qu'il conduit sans permis, lui qui était déjà tombé amoureux d'une hôtesse de l'air, il agace ses autorités mais accède à une notoriété sans précédent dans un pays où la jeunesse adule les stars aux mœurs occidentales.

Alors si le petit milieu de la natation le déteste ouvertement, Sun Yang donne l'impression - assurément pas trompeuse - de s'en contrebalancer le slip moulant. C'est qu'il a une réputation d'enfant terrible à entretenir. Voilà qui sera assurément plus lucratif qu'une carrière de sportif.