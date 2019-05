Le Golf Club Crans-sur-Sierre poursuit sa rénovation. Ce printemps, ce sont les trous 12, 14, 15 et 16 qui sont soumis à l'installation des nouveaux systèmes de drainage et d'arrosage du parcours. Et le processus est impressionnant. Principalement l'étape du replaquage du gazon, avec des rouleaux de 2,20 mètres de largeur, fraîchement débarqués d'Allemagne via 70 camions de 40 tonnes. C'est que 55'000 mètres carrés de terrain sont concernés.

Les greens des trous en question ont par ailleurs été redessinés, avec des mouvements de terrain par endroits infernaux. Des bunkers ont été ajoutés. Dans le cas du 15 et du 16, le profil des trous a même complètement changé. Avec le green du 15 désormais situé sur l'ancien fairway du 16 et le départ du 16 aujourd'hui installé sur l'ex-green du 15. «C'était des trous moyens, auparavant. Il fallait faire quelque chose», explique Yves Mittaz, directeur de l'Omega European Masters, dont l'édition 2019 aura lieu du 29 août au 1er septembre. «Il n'y a pas de miracle, si tu veux survivre. Il faut sans cesse se réinventer, se perfectionner.»

Le trou 15, en pleine transformation. Avec un green désormais situé sur l'ancien fairway du 16.

Le trou 18 devra encore passer par la case rénovation dans le futur. Coup total des travaux? «Entre 800'000 francs et 1 millions de francs par trou», avance Yves Mittaz. (nxp)