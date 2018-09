Ça fait tout drôle. Après dix-sept saisons passées chez les Spurs de San Antonio, Tony Parker porte désormais les couleurs des Hornets. Le quadruple champion NBA a fait sa première apparition sous le maillot de Charlotte dans la nuit de vendredi à samedi pour le début de la pré-saison. Le meneur de 36 ans a passé neuf minutes sur le parquet et n'a pas marqué lors de la victoire 104 à 97 de sa nouvelle équipe contre Boston.

Tony Parker checks in for the first time as a member of the @hornets ! #NBAPreseason pic.twitter.com/SHZJYsUnwJ

Doublure de la star de la franchise Kemba Walker, «TP» a passé une grande partie de la soirée sur le banc afin de permettre aux jeunes des Hornets de jouer. Il a retrouvé sur le parquet son ex-partenaire en équipe de France, Nicolas Batum, à qui il a distillé sa seule passe décisive pour un panier à trois points qui a propulsé Charlotte en tête à la fin du troisième quart-temps. Batum a terminé la rencontre avec 10 points, 6 rebonds et 6 passes décisives en 24 minutes.

Cette rencontre a permis à deux joueurs de Boston, Gordon Hayward et Kyrie Irving, de rejouer après une longue absence. Gordon Hayward, qui a marqué 10 points en 23 minutes, s'était blessé gravement à une cheville en octobre dès la 3e minute du premier match de la saison pour se débuts sous le maillot des Celtics. De son côté, Kyrie Irving avait été contraint de mettre un terme à sa saison en mars pour se faire opérer d'un genou. Il a inscrit 9 points, capté 4 rebonds et réussi 3 passes décisives en 22 minutes.

La saison 2018-19 débute le 16 octobre.

Been waiting a long time to lace back up and get out there with the guys. Tonight, finally! #CUsRise pic.twitter.com/AlK4Tnmxoi