Il a suffi d'un coup d’œil aux deux compositions d'équipe pour s’apercevoir que la rencontre n'avait rien de conventionnelle. D'un côté, la Suisse, son staff fourni, ses deux gardiens et ses quinze joueurs de champ. De l'autre, la Côte d'Ivoire, son gardien et ses... trois défenseurs pour le même nombre d'attaquants. Oh oui, la partie allait être longue pour les Africains, 40e au classement mondial, 37 rang derrière leur adversaire du jour.

Ce match se disputait à Poprad, en Slovaquie, dans le cadre des qualifications pour le championnat du monde, un tournoi que les Suisses comptent bien remporter. Ils rencontreront encore la Russie (18e mondiale) vendredi et la Belgique (22e) samedi et n'avaient donc aucune intention de la jouer pépère contre les Ivoiriens. Ce qui s'est assez vite traduit au tableau d'affichage.

Le score? 17-0, 15-0 et 19-0 pour chacun des trois tiers. Ce qui donne l'honorable total de... 51-0 sur l'ensemble d'un duel qu'il serait léger de qualifier de déséquilibré. À titre d'exemple, l'attaquant de Grasshopper Joël Ruegger a terminé la partie avec treize points (cinq buts, huit assists).

Mais après la rencontre, la fédération internationale a décidé de ne pas homologuer les résultats ivoiriens durant ce tournoi, l’équipe n’étant pas au complet. En effet, plusieurs de ses joueurs n’ont pas obtenu de visa pour se rendre en Slovaquie.