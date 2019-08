Tout au long de la semaine, la Suisse avait fait très fort aux Européens de Moscou en qualifiant quatre de ses cinq équipes pour la phase à élimination.

Vendredi, Joana Heidrich (28 ans) et Anouk Vergé-Dépré (27 ans) ont confirmé leur excellent état de forme. Classées tête de série No 15, les deux Suissesses ont tout d’abord réalisé un petit exploit lors des huitièmes de finale, en journée, en battant les Allemandes Kim Behrens et Cinja Tillmann (No 5) 21-16 21-23 15-11. En quarts de finale, face aux Tchèques Michala Kvapilova et Michaela Kubickova (No 27), la paire helvétique a vécu à peu près le même scénario. Elle s’est imposée 21-15 18-21 15-13. Heidrich et Vergé-Dépré n’ont pas réussi à conserver le rythme qui a été le leur durant un bon premier set. Elles ont par la suite laissé revenir leurs adversaires. Les Tchèques ont même fait la course en tête au milieu de la troisième manche, mais sans succès.

Samedi en demi-finales, les Suissesses seront opposées aux Polonaises Kinga Wojtasik et Katarzyna Kociolek (No 4). Le match débutera aux alentours des 10 h du matin.

Trois équipes à la trappe

En revanche, la belle histoire s’est arrêtée vendredi pour les trois autres duo suisses. Chez les messieurs, Adrian Heidrich et Mirco Gerson ont été éliminés en huitièmes de finale par les Norvégiens Anders Berntsen Mol et Christian Sandlie Sørum (21-14 26-24).

Nico Beeler et Marco Krattiger ont été stoppés en 16es de finales par les Néerlandais Christian Varenhorst et Steven van de Velde (15-21 13-21).

Chez les dames, Tanja Hüberli et Nina Betschart ont perdu également en 16es de finale face aux Autrichiennes Katharina Schützenhöfer et Lena Maria Plesiutschnig (22-20 19-21 15-13).