Comme Patrick Kinigamazi, Ornella Domini à Genève et de nombreux athlètes dans son cas, elle a dû mettre le poing dans sa poche. Kim Clavel devait monter sur le ring le 21 mars au Casino de Montréal. Ce combat, elle l’attendait avec impatience. Mais voilà que ce satané virus, qui a contaminé le monde entier, l’a empêché de mettre ses gants. Mais pas de continuer de se battre!

Kim Clavel, de boxeuse à infirmière... On manque de matériel de protection dans le système de santé.... Misère. Et dire que nos journalistes critiquent

les États-Unis à la place...Je pense même qu'on est pires qu'eux ! #coronavirus #covid19 https://t.co/J19whiSp6O — Pierre D. Larochelle (@plaroch) April 1, 2020

Au lieu d’affronter Esmeralda Moreno en dix reprises, la boxeuse a décidé de s’attaquer au Covid-19 en reprenant sa blouse d’infirmière qu’elle avait rangée quelques mois plus tôt quand elle a décidé de passer professionnelle dans le noble art. C’est un autre combat qui l’attend aujourd’hui, là où on a tellement besoin d’elle. Là voilà désormais dans un hôpital où elle soigne et rassure de patients plutôt âgés. Elle s’est confiée à La Presse de Montréal.

«Dans la dernière semaine, j’ai travaillé de jour, de soir et de nuit. J’ai vu tous les quarts de travail. Je me promène d’un Centre d’hébergement de soins de longue durée à l’autre. Je suis allé à Terrebonne, à Laval, à Repentigny, à Montréal. Ma réalité est qu’il y a beaucoup d’isolation. Les résidents ont des grippes, des gastros, il y a beaucoup de symptômes grippaux, mais tout de suite, le monde pense à la COVID-19. Ils sont en isolation plus, plus, plus. Nous, on doit se protéger pour entrer dans les chambres. Un masque, des pantoufles, des jaquettes. On doit marquer notre nom, l’heure quand on rentre, l’heure quand on sort.»

«C’est dur psychologiquement»

A peine le temps de reprendre son souffle, elle enchaîne. «Les résidants doivent rester confinés dans leur chambre, mais il y en a beaucoup qui ont des déficits cognitifs, ils ne comprennent pas, ça augmente l’anxiété. Ça augmente les crises. C’est dur psychologiquement de voir ça. Certains ont de la peine parce qu’ils semblent seuls. Ils ne comprennent pas pourquoi leur famille ne vient plus les visiter. Ce n’est pas évident à gérer, et il y a aussi un énorme manque de personnel. Il y a aussi beaucoup d’infirmières, d’infirmières auxiliaires et de préposés qui ont peur d’aller travailler. Ils ont de la famille, des enfants, j’en connais une qui reste avec sa grand-mère.»

Si sur un ring, Kim Clavel craint une commotion ou un mauvais coup: elle a également beaucoup de respect pour ce coronavirus. «Je ne peux pas dire que j’ai peur quand je rentre travailler, mais c’est sûr qu’on y pense à ce COVID 19, il faut se protéger, a ajouté la Canadienne dans le quotidien. C’est comme quand je vais boxer, je connais les risques.»

«Tu veux tuer ta grand-mère?»

Toute petite déjà, Kim a toujours eu ce besoin d’aider, c’était sa vocation avant que la boxe ne s’ancre à elle. «Mon préparateur m’envoie des programmes, explique-t-elle. On s’est créé un groupe Facebook du monde de la boxe. Chaque jour, on a un petit entraînement. Yoga, course, j’ai des poids, un gros ballon. J’essaie de garder une bonne base. Quand ça va reprendre, je ne veux pas repartir à zéro. J’essaie de bouger une heure par jour. Je dois rester motivée et en santé. C’est un mode de vie pur moi. Je ne veux pas le mettre de côté.» Quand? Personne ne connaît aujourd’hui la réponse.

En attendant, elle continue de livrer ce combat, comme vous, comme nous tous, en restant le plus possible à la maison. «Ceux qui ne respectent pas les recommandations, qu’ils mangent de la merde. Tu veux tuer ta grand-mère ? C’est ce que tu es en train de nous dire ?» Kim Clavel a du punch. Le message est passé.

Christian Maillard