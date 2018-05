Si l’événement est une première à Lausanne, d’autres meetings comme Zurich sont des habitués des concours délocalisés. «Par exemple, Zurich organisera aussi un concours de perche hors du stade cette année, alors que Monaco, le meeting juste après nous, mettra sur pied le lancer du poids hommes et femmes dans le port.» Il faut dire que les tests vont désormais bon train: l’IAAF obligera dès 2020 ses meetings de Diamond League à organiser une épreuve en ville. «L’idée est de sortir des stades. Or il faut bien sûr s’y préparer un minimum», sourit le boss.

En 42 éditions, Jacky Delapierre n’avait encore jamais délocalisé une épreuve en dehors du stade de la Pontaise. Ce sera chose faite le soir du 4 juillet (entre 18h et 20h), où le gratin mondial de la perche masculine aura rendez-vous à Ouchy, sur la place de la Navigation. À l’image du meeting de Zurich et ses concours dans la gare, Athletissima a donc choisi de sortir de son stade fétiche le temps d’une épreuve. Un véritable événement, déjà appelé à se répéter, lors duquel le public pourra ressentir plus que jamais l’effort des meilleurs perchistes de la planète. Le tout dans un cadre qui s’annonce tout bonnement exceptionnel.

Tout le gratin sera là

«C’était une idée qui nous trottait dans la tête depuis quelques années, sourit Jacky Delapierre, le regard tourné vers le futur emplacement du sautoir. Et puis on a appris qu’une Arena allait être créée pour le Mondial de foot.» Le fondateur et patron du meeting n’est pas peu fier de cette nouveauté qui devrait attirer «dans les 3000 spectateurs» sur les quais lausannois. «Notre chance, c’est qu’il n’y aura pas de match du Mondial le 4 juillet. Quand les concepteurs de l’Arena nous ont approchés, on a d’abord pensé à une manifestation VIP pour Athletissima. Et puis l’idée de délocaliser la perche m’a rapidement fait tilt en voyant les plans de surface.»

Car la place de la Navigation possède le profil idéal pour un concours de saut. Restait à s’assurer deux choses: la logistique et la présence des cracks. Pour le premier point, Jacky Delapierre va faire appel à de véritables spécialistes étrangers. Recommandée par Renaud Lavillenie lui-même, la piste viendra de France. Quant aux stars, le charisme du patron aidant, elles ont tout de suite accepté d’évoluer dans ce cadre aussi particulier qu’idyllique.

Un rôle pour le public

«Le top 6 mondial viendra. Au total, ils seront neuf ou dix sauteurs, poursuit Delapierre, ravi des retours positifs. Tous lui ont répondu dans les deux jours après son e-mail. «L’argument qui a fait mouche, c’est le cadre. Récemment, à Shanghai, j’ai montré des photos à Sam Kendricks, il a trouvé ça génial.» Sans compter que s’il y a record, il sera parfaitement légitime et donc homologué. «Ce sera un vrai concours, pas seulement une démonstration», assure le patron.

Si la météo est clémente, les performances pourraient égaler voire dépasser celles réussies du côté de la Pontaise. «La grande crainte, c’est la pluie. Car la perche est le seul concours qui peut potentiellement être annulé à cause d’un revêtement mouillé.» Mais si le ciel lausannois le permet, le concours s’annonce absolument majestueux. «Jamais les perchistes ne ressentent le public aussi près. Ça va évidemment les galvaniser et j’ai déjà reçu des retours hyperenthousiastes de leur part. Et pour les spectateurs, ce sera une expérience absolument unique, impressionnante vu la perspective totalement différente avec cette proximité.» S’il estime le coût de l’opération à 100'000 francs (notamment pris en charge par des partenaires), l’entrée sera totalement gratuite.

Les T-shirts de Lavillenie

La tribune de 300 places fonctionnera comme durant les matches de Coupe du monde, ainsi que les différentes buvettes. Quant à l’écran géant, il sera utilisé pour diffuser le ralenti des sauts. «Ce sera un événement festif à souhait. On n’oublie pas non plus les jeunes, puisque j’ai demandé à Renaud Lavillenie de créer un T-shirt. 700 jeunes le porteront durant le concours.» Plus tôt dans la journée, ce seront quelque 25 jeunes perchistes qui viendront bénéficier des meilleures spécialistes féminines de la planète.