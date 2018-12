Il y a celles qui, comme Michelle Gisin, éprouvent de la retenue au moment d'aborder la Saslong, à Val Gardena. Comment empêcher la Suissesse de ne pas penser à la terrible envolée de son frère Marc, samedi, peu avant les Bosses du chameau?

Mais pour beaucoup d'autres, comme la Tessinoise Lara Gut-Behrami ou la Liechtensteinoise Tina Weirather, cette piste de Val Gardena remaniée est beaucoup trop facile.

Ce qui change par rapport à la descente messieurs de samedi: les Bosses du chameau seront contournées; les vagues du Ciaslat ont été aplaties; la descente est plus courte d'environ 1 kilomètre.

Voilà qui n'est pas du goût de Lara Gut-Behrami, qui s'en est ouverte devant les caméras de la chaîne alémanique SRF: «C'est presque tellement facile qu'on n'a pas le droit de faire cadeau du moindre mètre. Le tempo n'est vraiment pas très haut.»

Avis corroboré par Tina Weirather: «J'espérais quand même quelques sauts! Mais maintenant, c'est une course pour les glisseuses. J'aurais sincèrement souhaité une descente un peu plus difficile que cela.»

Du côté des Autrichiennes, on n'est pas non plus de grandes fans de cette Saslong «féminisée». «Cela aurait pu devenir intéressant si nous étions au moins parties depuis le départ du super-G masculin, a commenté Nicole Schmidhofer. Mais là, c'est pratiquement sans intérêt.»

Anna Veith enfin: «En l'état (ndlr: hier), ce n'est pas une descente dames difficile. Et c'est plutôt lent...»

Les skieuses arriveront-elles malgré tout à prendre du plaisir et à produire du spectacle sur cette Saslong aménagée? Réponse dès 12h30 ce mardi.

