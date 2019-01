Le Canadien Max Parrot, vice-champion olympique 2018 de snowboard slopestyle, a annoncé jeudi qu'il souffrait à 24 ans d'un cancer du système lymphatique.

Parrot, vainqueur à cinq reprises des Winter X Games, l'événement-phare des sports extrêmes hivernaux, a précisé qu'il ferait l'impasse sur la saison 2018-19, dont le point d'orgue sera les Championnats du monde 2019 dans l'Utah, aux Etats-Unis, en février.

«Les premiers symptômes sont apparus cet automne, quand j'ai commencé à avoir des irritations de la peau. (...) J'ai eu le diagnotic peu avant Noël, confirmant que je souffrais du lymphome de Hodgkin», a-t-il expliqué, selon des propos rapportés sur le site internet de la chaîne de télévision CBC.

«C'est un nouveau type de défi et de compétition, j'ai l'intention de tout faire pour gagner», a assuré Parrot qui a débuté une chimiothérapie début janvier.

«Je sais que cela va être de plus en plus dur, plus on avance, j'ai encore onze séances (de chimiothérapie) à un rythme de deux par semaine et si tout va bien, tout sera réglé en juin», a-t-il détaillé.

Parrot est l'un des snowboarders les plus spectaculaires du circuit, notamment dans les épreuves de Big Air, un imposant module de neige qui sert de tremplin et permet aux snowboarders d'enchaîner les figures.

Outre sa médaille d'argent remportée l'hiver dernier à Pyeongchang (Corée du Sud), il compte six victoires en Coupe du monde.

