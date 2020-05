Le snowboarder a retrouvé ses sensations sous le soleil de Crans-Montana. Et n'a pas hésité à s'envoyer en l'air «pour de vrai» après deux mois de trampoline.

Les Servettiens ont retrouvé l'entraînement collectif à Balexert. Et la motivation de taper dans le cuir en équipe après des semaines de condition physique seuls à la maison.

Le slalomeur français, qui va fêter ses....41 ans le 5 septembre prochain, n'a pas encore officialisé la poursuite de sa carrière. À le voir s'amuser sur le tapis roulant printanier des montagnes, rien ne laisse présager qu'il va raccrocher les lattes.

La biathlète italienne Dorothea Wierer, lauréate du général de la Coupe du monde, a repris l'entraînement sur des roulettes mais sans carabine.

Le cascadeur Jukka Hilden, de la série télévisée finlandaise Les Dudesons, n'a pas hésité à encaisser les coups de la légende de l'UFC, Chuck Liddel. Ouch!

