L'attaquant du Genève-Servette a cédé à la mode du saut en hauteur par-dessus papier toilette pour animal domestique. Son «Rappi» ne s'en est pas si mal sorti, avant de craquer sur la dernière haie.

Le foot, c'était mieux avant. Enfin, ça dépend quel football. Parce qu'à une époque, à Marseille, c'était chaud quand même! La mafia locale? Non. Le public un peu trop chaud? Non plus. En fait, le plus fou dans l'histoire, c'était Pascal Olmeta!

De tous temps, Gökhan Inler s'est fait des places dans des clubs qui gagnent des titres. Mais c'est sans doute à l'Udinese qu'il s'est le plus éclaté. L'ancien capitaine de l'équipe de Suisse avait une frappe lourde, que le compte Twitter de l'Europa League a repopularisé ce jeudi. Pan!

Pavel Pogrebnyak n'a pas forcément eu la carrière que son talent aurait mérité. Il la termine d'ailleurs dans le semi-anonymat du FC Ural, au pays. L'attaquant a tout de même encore la forme, puisqu'il s'est attaqué au niveau des abdominaux à Cristiano Ronaldo. Plus de 140 en une minute! Costaud.

C'est habituel: les Américains sont les plus forts à l'heure de faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Celle-ci, tweetée par les New Jersey Devils en soutien à la ville de New York qui paie un lourd tribut à la pandémie de coronavirus, ne fait pas exception. Essayez donc d'aller jusqu'au bout sans avoir une petite larme à l'oeil...

It’s more than just bridges and tunnels that connect us. It’s our strength and resolve.



We are in this together with our neighbors as one team.

#JerseyStrong | #WeAreNewYork pic.twitter.com/7dtdEeSyZ6