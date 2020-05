Le Weltklasse a annoncé qu’il était contraint de renoncer à son édition 2020, prévue du 9 au 11 septembre à Zurich. «Même si le Conseil fédéral n'interdit pour le moment la tenue de grands événements que jusqu'à la fin du mois d'août, une mise en œuvre sous la forme prévue n'est pas réaliste cette année», a communiqué l’organisation sur son site Internet.

A l’origine, la manifestation aurait dû constituer le point culminant de la saison de Diamond League. Le mercredi, une compétition devait se tenir à la gare; le jeudi, un rendez-vous était agendé sur la Sechseläutenplatz; et le vendredi, le stade du Letzigrund était censé faire le plein pour la finale du circuit.

C’est la première fois, en 92 ans d’histoire, que le Weltklasse n’aura pas lieu. En 2021 et 2022, il devrait cependant accueillir les finales de la compétition.

