Nouveau drame dans le monde du catch. La Japonaise Hana Kimura est décédée vendredi. C’est l’organisation avec laquelle l’athlète de 22 ans était sous contrat qui a confirmé le drame. Dans son message, Stardom Wrestling a immédiatement appelé au respect des fans: «Nous sommes désolés d’annoncer que notre Hana Kimura est décédée. S’il-vous-plaît, soyez respectueux et gardez vos pensées et vos prières pour sa famille et ses amis.»

Hana Kimura était catcheuse professionnelle depuis 2016. Si la cause de sa mort n’est pas encore confirmée, la thèse du suicide semble être privilégiée. La sportive avait rejoint en septembre 2019 le casting de Terrace House Tokyo 2019-2020, une émission de télé-réalité japonaise.

Message glaçant

La jeune femme semble ne pas avoir supporté le harcèlement dont elle faisait l’objet sur les réseaux sociaux. Plusieurs de ses messages récents indiquaient sa souffrance. Son dernier post, avec son chat et diffusé le jour de sa mort, fait froid dans le dos: «Près de 100 avis tranchés sur moi chaque jour. Je ne peux pas nier que j’ai été blessée. Je suis morte. Merci de m’avoir donné une mère (…) Merci à tous ceux qui m’ont soutenue. Je suis faible, je suis désolée. Je ne veux plus être un humain. Merci à tous. Je vous aime. Au revoir.»

La tragédie a suscité une grosse vague de réactions. Directeur de «Cultaholic Wrestling», publication spécialisée dans le catch, Adam Pacitti a lancé une nouvelle mise en garde: «J’espère que cela servira à rappeler que les interactions sur les médias sociaux peuvent avoir de sérieuses conséquences sur la santé mentale de quiconque. Soyez gentils. RIP.»

