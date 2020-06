Coleman (24 ans), qui avait déjà failli rater les Mondiaux pour trois manquements en moins d'un an (finalement ramenés à deux), risque une suspension de deux ans et donc de manquer les prochains Jeux olympiques à Tokyo l'an prochain.

L'Américain, également vice-champion du monde sur la distance reine en 2017 et détenteur du record du monde du 60 m en salle (6 sec 34), a annoncé lui-même dans la nuit de mardi à mercredi avoir manqué un nouveau contrôle en décembre 2019, entraînant sa suspension provisoire annoncée quelques heures plus tard par l'organisme antidopage.

